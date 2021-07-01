Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июля 2021 года увеличилось на 161 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 161 и составило 39 257 человек.

По данным оперативного штаба Тюменской области на 1 июля 2021 года, за минувшие сутки в регионе зафиксирован 161 случай заболевания (всего с начала пандемии – 39 257), 147 человек выздоровели (за весь период – 37 571).

Среди заразившихся коронавирусом 36 детей. Шесть пациентов подключили к аппаратам ИВЛ. Всего под медицинским наблюдением остаются 19 066 человек. 191 человек находится на перевахтовке.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Тюменской области: заболеваемость в сравнении с четырьмя предыдущими неделями увеличилась в два раза. Также сегодня оперштаб сообщил, что в регионе открыли еще один моногоспиталь, заполняемость коечного фонда – почти 85%. Чаще всего возникают семейные очаги заболеваемости, но вчера зафиксировали четыре коллективных очага.

Количество заболевших COVID-19 увеличивается. Самый надежный способ защититься от коронавируса – поставить прививку. О кампании вакцинации в Тюменской области рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Смотреть видеосюжет О вакцинации в Тюменской области Замгубернатора Ольга Кузнечевских

За последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 672 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 928 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 886 летальных исходов, выздоровели 5 017 321 человек.