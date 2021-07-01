Коммунальщики втрое сократят сроки согласования подключения инфраструктурных объектов в Тюменской области

Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» присоединились к соглашению о сотрудничестве крупнейших ресурсоснабжающих организаций Тюменской области. Документ, разработанный правительством Тюменской области, направлен на упрощение процедуры подключения к инженерным сетям инфраструктурных объектов. Подписи под соглашением поставили представители 8 крупнейших организаций, занимающихся развитием автодорог, телекоммуникациями, водо- и теплоснабжением, передачей электроэнергии. Стороны договорились об ускоренном взаимодействии при реализации технологического присоединения.

Как отметил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Мугаммир Галиуллин, открытое соглашение направлено на упрощение процедуры технологического присоединения объектов к системам водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и к сетям телекоммуникаций. «Осуществление технологического присоединения – широко востребованная услуга. Соглашение направлено на сокращение сроков и упрощение процедур, что будет способствовать повышению доступности инженерной инфраструктуры и улучшению инвестиционного климата», – добавил руководитель ведомства.

Согласно заключенному соглашению выдача всех необходимых документов и согласование проектной документации будет осуществляться в течение 10 рабочих дней. Ранее такие процедуры занимали порядка 30 дней. «Россети Тюмень» понимают важность уменьшения срока технологического присоединения к сетям всех категорий потребителей. Для этого энергетики создали информационный ресурс Портал-ТП.рф. Он позволяет оперативно в онлайн-режиме пройти весь цикл оформления технологического присоединения: от заявки до подписания договора.

«Динамика развития регионов присутствия требует ускоренного обеспечения территории необходимой инфраструктурой. Объединение усилий представителей власти и ресурсоснабжающих организаций позволит сформировать задел для развития области», – отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Владимир Кирюхин.