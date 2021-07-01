В приступе ревности мужчина разбил стакан и ударил по лицу любимую

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С порезанным лицом в неотложку поступила 40-летняя жительница села Яр, что в вблизи Тюмени. От нее медики узнали, что порезы – дело рук ревнивого возлюбленного. О причинении вреда здоровью медики тут же сообщили в полицию Тюменского района.

Участковый на месте событий выяснил, что девушку порезал ее мужчина – 30-летний житель села Яр. Мужчина признался, что был пьян и приревновал возлюбленную к другому. Ревность и алкоголь пробудили звериную злость: в порыве он схватил разбитый стеклянный стакан и ударил подругу по лицу.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Наказание согласно данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Напомним, накануне «Комсомолка» писала, как за рюмкой житель поселка Боровский приревновал товарища к своей возлюбленной. Психанув, он схватил вилку и ранил ею соперника в голову и плечо. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.