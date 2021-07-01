Тюменцы увеличивают вложения в накопительные счета

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Клиенты ВТБ в Тюменской области разместили на накопительных счетах 27,7 млрд рублей. С начала года этот показатель вырос почти в 3 раза.

По данным на май 2021 года, средства на накопительных счетах составили почти половину от общего объема денежной массы, которую тюменцы вкладывают в сберегательные инструменты (вклады, текущие счета) в ВТБ. За год эта доля выросла на 32 процентных пункта – с 17% до почти 50%. Популярность накопительного счета уверенно растет, так как он позволяет клиенту гибко управлять своими финансами.

«Напомним, что по условиям ведения накопительного счета проценты по нему начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно, - комментирует управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. - В июне банк повысил ставку по накопительному счету «Копилка»: теперь в первые три месяца пользования счетом ставка увеличится на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых. При подключении опции «Сбережения» к Мультикарте ВТБ доходность по счету возрастает до 6,5%».

Открыть «Копилку» можно в трех валютах — российский рубль, доллар США и евро — как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн. В интернет-банке или мобильном приложении ВТБ Онлайн клиент может поставить цель для накопления, указав целевую сумму и срок, а также настроить автопополнение счета.