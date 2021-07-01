Под Тюменью из озера вытащили утопленника: 21-летний парень погиб 30 июня

Купался в озере, внезапно скрылся под водой и не смог выплыть

Купался в озере, внезапно скрылся под водой и не смог выплыть – такие показания сегодня дают свидетели происшествия, случившегося накануне, 30 июня, на озере Верхнее Кривое. Именно туда, на 11 км Салаирского тракта вчера отправился купаться 21-летний парень.

Что случилось с утонувшим парнем, пока выясняет СКР по Тюменской области. Прибывшие на место спасатели с помощью специального снаряжения достали из водоема тело мужчины. Следователи СК осмотрели место происшествия: признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

– В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, – пояснил Следком.

Отметим, что парень выбрал для купания небезопасное место. Купаться разрешено в озере Верхнем Кривом на базе отдыха Верхний Бор, в озере Липовом в Центре закаливания «Аквайспорт-Тюмень» и на территории Центра «Серебряный бор». За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность, сообщает департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.

Напомним, не так давно утонул 23-летний тюменец в пруду Лесном. Мужчина решил искупаться на берегу озера, расположенного в черте города. Купание в этом водоеме запрещено. Доплыв до середины озера, он скрылся под водой и утонул.