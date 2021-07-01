В Аромашевском районе украденного жеребца черной масти отказались покупать – пришлось избавиться

Конь без присмотра - значит, мой, подумал недальновидный вор. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Фото:

Проходил мимо фермы и заметил черного жеребца в загоне без присмотра, вскрыл замок и вывел животное – так объясняет свой поступок подозреваемый в краже коня, который пропал у фермера Юрминки Аромашевского района. Заявление о пропаже поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Голышмановский» (дислокация село Аромашево).

Спонтанная кража привела вора к местным жителям, которым он пытался продать видного жеребца за 10 000 рублей. К слову, конь стоил 70 000 рублей, но ведь продать надо было поскорее. Жесткий демпинг цены нисколько не помог конокраду – сельчане наотрез отказались покупать коня, завидев нечистое дело. Когда злоумышленник понял, что злата от коня не видать, мужчина спрятал жеребца в лесополосе и уехал в отдаленный район области.

– На месте происшествия сотрудники уголовного розыска изъяли ряд улик, установили свидетелей преступления и обнаружили в лесном массиве украденного коня. Показания свидетеля помогли выйти на подозреваемого в совершении данного преступления. 36-летний безработный житель Юрминки, ранее дважды судимый за умышленное причинение вреда здоровью, задержан сотрудниками полиции в Абатском районе, – сообщили полицейские.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет по статье 158 УК РФ. Сейчас к мужчине применили меру пресечения в виде подписки о невыезде.