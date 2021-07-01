Вопросы о поддержке бизнеса и росте цен на продукты актуальны в Тюмени

Коммерческие банки неохотно кредитуют предпринимателей, выручает поддержка МСП от государства. Фото: www.iato.ru

Многих тюменцев беспокоят темы, озвученные на прямая линии с Владимиром Путиным 30 июня: жители региона тоже обсуждают важность вакцинации против коронавируса, задают вопросы об образовании и соцподдержке. Не менее актуальна для Тюмени и тема поддержки предпринимателей, отметил председатель комитета по молодежному предпринимательству «ОПОРА России», член высшего совета партии «Единая Россия» Артём Андросов.

– Если говорить о поддержке МСП, то, о чем спрашивал предприниматель из Югры, микрокредиты навряд ли станут когда-то беззалоговыми – это опять же риски для самих предпринимателей. Если у него нет залога и он берет кредит, то он подходит под процедуру банкротства. Залог – это свидетельство финансовой устойчивости предпринимателя, – пояснил Андросов.

А вот с мнением югорчанина, равно как и президента страны, о высоких ставках по кредитам тюменец согласился. Он также наблюдает, что сейчас коммерческие банки неохотно кредитуют предпринимателей.

– Единственное, что спасает, – это различные программы, которые субсидируются государством через корпорацию МСП либо через структуры «Мой бизнес», Инвестиционное агентство Тюменской области, Фонд микрофинансирования, – говорит Андросов.

По его словам, тюменцы тоже высказывают недовольство ростом цен на некоторые продукты. Артём Андросов объясняет это сложностями, возникшими у бизнеса в период пандемии.

– Рост цен сейчас беспокоит всех. Но этому все же можно найти логичное объяснение. Сейчас из-за пандемии часто рвутся логистические цепочки, поэтому мы видим местами необоснованное повышение цен на некоторые товары, – считает Артём Андросов.

Напомним, на прямой линии с Владимиром Путиным прозвучало два вопроса от жителей Тюменской области. Так, сельчане из Демьянки Уватского района рассказали президенту о платежках с огромными суммами за коммуналку, которые они получают с апреля 2021 года. Этим случаем заинтересовались следком и прокуратура Тюменской области. А еще свою жалобу о безработице озвучила жительница села Абатское Ишимского района. Позже на обращения граждан отреагировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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