Роспотребнадзор: в Тюменской области осложнилась санитарно-эпидемиологическая ситуация

Большая часть заболевших коронавирусом заразилась в семье – 35 % (за неделю выявлено 147 семейных очагов) Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Рост заболевших коронавирусом, динамика госпитализаций, а также увеличение обращений в скорую помощь, поликлиники, на единую горячую линию наблюдается в Тюменской области. Поэтому необходимо ужесточить контроль за соблюдением ранее введенных в регионе ограничений и ввести новые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом на заседании оперштаба заявил губернатор Александр Моор.

Как отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, в Тюменской области санитарно-эпидемиологическая ситуация осложнилась. На прошлой неделе по сравнению с четырьмя неделями ранее количество заболевших увеличилось в два раза. Коэффициент распространения на 1 июля составляет 1,34.

Большая часть заразилась в семье – 35 % (за неделю выявлено 147 семейных очагов), контакт по месту работы получили 32 %. В 6,5% случаев коронавирусом заболели путешественники, вернувшиеся из Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, с Кипра. Остальные случаи связаны с посещением общественных мест и транспорта.

КОНКРЕТНО

На данный момент в регионе развернуто 11 моностационаров на 1 685 коек, из них 888 – с доступом кислорода. По данным департамента здравоохранения, нагрузка на медучреждения снова возросла. КТ-центры в городах работают до полуночи. Службы неотложной медицинской помощи переведены в круглосуточный режим. При ухудшении эпидемиологической обстановки будут созданы дополнительные койко-места.