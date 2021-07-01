В Тюменской области отменен режим повышенной готовности, введенный в связи с пожароопасным периодом

В Тюменской области за сутки не возникло новых пожаров Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области сегодня, 1 июля, отменили режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных ведомств, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС. Он был введен, когда в регионе обострилась ситуация с лесными и ландшафтными пожарами.

Как пояснил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, особый противопожарный режим в Тюменской области продолжает действовать по 10 июля. Запрет на посещение лесов и разведение открытого огня сохраняется.

Как сообщает оперштаб региона, в Тюменской области за сутки не возникло новых пожаров. На текущий момент три пожара локализованы. За сутки ликвидировано два лесных пожара на общей площади 11 га.

Дополним, региональное управление МЧС сегодня предупредило жителей региона об опасных природных явлениях на юге Тюменской области: с 30 июня по 4 июля 2021 года ожидается сильная жара, местами температура воздуха днем +36 градусов и выше.

– Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер южный, юго-восточный, 6 – 11 м/с, днем при грозе порывы до 17 м/с, температура ночью +16…+21 градусов, днем +32…+37 градусов, – сообщило МЧС.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщила о том, что в Тюмени установлен рекордный максимум температур. Впрочем, синоптики говорят, что по всему Уралу ежедневно фиксируют новые температурные рекорды летней жары.