Четыре очага коронавирусной инфекции зафиксировали в Тюменской области

79 зараженных COVID -19 в коллективах выявлено в Тюменской области за прошедшие сутки Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Четыре очага заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (это 79 зараженных COVID -19 в коллективах) выявлено в регионе за прошедшие сутки, 30 июня, сообщает Управление Роспотребнадзора Тюменской области.

15 случаев заболевания выявлено среди студентов, проживающих в общежитии Тюменского государственного университета, установлен 21 контактный с ними.

21 случай среди вахтовиков в Тобольске, это граждане Киргизской Республики, работники тобольской компании ООО «Эста Констракшен», с ними вступили в контакт 35 человек.

В филиале «Газпром недра НТЦ» ООО «Газпром недра» заболели 15 сотрудников, с ними контактировали накануне 26 человек.

В торговом центре «Кристалл» среди сотрудников ООО «Леруа Мерлен Восток» выявлено 28 случаев заболевания коронавирусом, контактных – 53 человека.

– В адрес организаций даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические расследования, по результатам которых будет принято решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности, – сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Накануне бригады скорой помощи снова приступили к круглосуточному режиму работы в связи с ростом обращений пациентов с симптомами ОРВИ. Ухудшение эпидситуации также можно проследить по количеству звонков. К примеру, рост невооруженным глазом был виден осенью 2020 года. В сентябре на скорую поступило 45943 звонка, в поликлиники – 47139, а в октябре этого же года на 103 – 103306, а в поликлиники региона – 604303. Рост произошел в семь раз.

Рост наблюдается и сейчас. В мае 2021 года на скорую позвонили 47425 раз, а в поликлиники – 288559. При этом уже в июне служба 103 приняла 57909 звонков, а поликлиники ответили 315822 раза.

– Напоминаем, что до постановки диагноза назначается стартовая противовирусная терапия, она идентична и для ОРВИ, и для легкого течения COVID-19. Только врач принимает решение о направлении на КТ, и оно не принимается в первые дни заболевания, так как будет неинформативным. Стабилизация ситуации возможна при создании популяционного иммунитета. Вакцинация от COVID-19 проводится в поликлиниках региона по записи: через портал госуслуг или по телефону 122, – напомнил тюменцам департамент здравоохранения Тюменской области.