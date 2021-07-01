Семь стобалльников прибавилось в Тюменской области

Обществознание – самый востребованный предмет по выбору на ЕГЭ в Тюменской области. Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Школьники из Тюмени и Казанского района набрали максимальный балл на экзамене по обществознанию, который проходил 15 июня. 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию получили выпускники тюменской гимназии № 21, гимназии ТюмГУ, Тюменского президентского кадетского училища и средней школы № 69.

Одиннадцатиклассники Казанской школы Анна Шишкова и Тагир Сабитов также продемонстрировали знания на 100 баллов. С выбором профессии ребята уже определились: Анна – будущий юрист, Тагир – прокурор.

Кстати, ребята участвовали во Всероссийской олимпиаде школьников по обществознанию. На региональном этапе Анна стала призером, готовились ребята под руководством учителя Ольги Собяниной.

Дополним, обществознание – самый востребованный предмет по выбору на ЕГЭ. В 2021 году его сдали почти 3400 выпускников Тюменской области.