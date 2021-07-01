Лесной пожар около автодороги Тюмень - Омск потушен: горела сухая трава Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тюменские пожарные накануне, 30 июня, ликвидировали лесной пожар около 12-го километра автодороги Тюмень – Омск.

Спецтехника МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, горела сухая растительность и трава, возгорание тушили 6 единиц спецтехники МЧС и 18 человек личного состава.

Пожарная машина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тушение лесного пожара Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Кроме пожарных огонь тушили представители лесничества и районной администрации. В связи с ЧП движение транспорта на этом участке регулировали сотрудники ГИБДД. Слава Богу, огня уже нет, но ведется окарауливание территории.

Вот так тушили пожар Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Около минеральной полосы Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что из-за задымления под Тюменью на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск ограничили движение транспорта.