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Происшествия1 июля 2021 3:06

Лесной пожар около автодороги Тюмень - Омск потушен: горела сухая трава

Сотрудники ГИБДД караулят территорию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Лесной пожар около автодороги Тюмень - Омск потушен: горела сухая трава

Лесной пожар около автодороги Тюмень - Омск потушен: горела сухая трава

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тюменские пожарные накануне, 30 июня, ликвидировали лесной пожар около 12-го километра автодороги Тюмень – Омск.

Спецтехника МЧС

Спецтехника МЧС

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, горела сухая растительность и трава, возгорание тушили 6 единиц спецтехники МЧС и 18 человек личного состава.

Пожарная машина

Пожарная машина

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тушение лесного пожара

Тушение лесного пожара

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Кроме пожарных огонь тушили представители лесничества и районной администрации. В связи с ЧП движение транспорта на этом участке регулировали сотрудники ГИБДД. Слава Богу, огня уже нет, но ведется окарауливание территории.

Вот так тушили пожар

Вот так тушили пожар

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Около минеральной полосы

Около минеральной полосы

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что из-за задымления под Тюменью на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск ограничили движение транспорта.