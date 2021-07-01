В Ялуторовске ревнивый парень «набил морду» сопернику, который строил глазки его знакомой Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбудили против 27-летнего жителя Ялуторовска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сообщение о ЧП пришло в полицию из больницы, куда обратился 45-летний потерпевший.

Оказалось, что конфликт произошел ночью около одного из местных кафе. И тот, и другой тусовались в своей компании, но алкоголь ударил им в голову. Мужчины решили выяснить отношения из-за того, что потерпевший «строил глазки» девушке из компании подозреваемого. Тогда ранее не судимый оппонент несколько раз ударил ловеласа по лицу.

Теперь злоумышленнику грозит срок до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменском районе пьяный парень избил кулаками сожительницу.