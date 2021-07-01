В Тюмени пенсионеру грозит небо в клеточку за липовую прописку мигрантов у себя в квартире Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело против несудимого безработного 62-летнего пенсионера, который обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранца по месту проживания в жилом помещении в РФ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчина нарушил миграционное законодательство и зарегистрировал в ней 5 мигрантов, зная, что там они жить не будут. За каждого иностранца пенсионер получил по тысяче рублей. Сейчас его отпустили под подписку о невызде, ему может грозить штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что 45-летний мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в доме на улице Достоевского, трех иностранцев. За это он, как и пенсионер, получил по тысяче рублей.