В Тюмени 1 июля 2021 погаснут сразу пять светофоров
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени сегодня, 1 июля, отключат сразу 5 светофоров, сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс». По появившимся данным, регулировщики погаснут:
С 8 до 19 часов на перекрестках:
- ул. Волгоградская – ул. Калинина, светофор Т-7;
- ул. Мира – ул. 9 января, светофор Т-7;
- ул. Мира – ул. Калинина.
С 13 до 14 часов:
- ул. Тобольский тракт – больница «Водник»;
С 20 до 21 часа:
- ул. Тобольский тракт – больница «Водник».
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.