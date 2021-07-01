В Тюмени 1 июля 2021 погаснут сразу пять светофоров Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 1 июля, отключат сразу 5 светофоров, сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс». По появившимся данным, регулировщики погаснут:

С 8 до 19 часов на перекрестках:

- ул. Волгоградская – ул. Калинина, светофор Т-7;

- ул. Мира – ул. 9 января, светофор Т-7;

- ул. Мира – ул. Калинина.

С 13 до 14 часов:

- ул. Тобольский тракт – больница «Водник»;

С 20 до 21 часа:

- ул. Тобольский тракт – больница «Водник».

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.