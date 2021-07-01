Погода в Тюмени 1 июля 2021: жара не отступает, до +37 (!) градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 1 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер будет дуть южный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, днем при грозе порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 C, днем +32… +37 C.

Напомним, накануне в Тюмени зафиксирован новый температурный максимум: 29 июня термометры показали +33,4 градуса. 30 июня тюменцы изнывали от +36 градусов. По данным Единого центра оперативного реагирования города Тюмени, с 30 июня по 4 июля в регионе температура воздуха днем будет достигать +36 градусов и выше. Из-за сильнейшей жары на юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Тюменцев просят быть осторожнее и меньше находиться на опасном солнце.

Погода на 1 июля в Тюменской области в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 1 июля (18 июня по старому стилю) – день бога Ярилы, поэтому и называется Ярилиным днем. Считалось, что с этого дня все посадки «приходят в яр», то есть начинают плодоносить. Крестьяне косили траву и набивали матрасы свежескошенной или высушенной травой, а вечерами водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах и устраивали игрища.

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