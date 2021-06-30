Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 30 июня 2021 года увеличилось на 150 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области по данным на 30 июня 2021 года увеличилось на 150 человек, включая 13 детей. Общее число заболевших ковидом с начала пандемии составило 39 096 человек.

Также за сутки выздоровели 138 человек (за весь период – 37 424 человека), пять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, под медицинским наблюдением – 17 105 человек, на перевахтовке – 191 человек.

Увы, несмотря на все усилия врачей, за сутки скончались пятеро пациентов с подтвержденным коронавирусом. У всех были сопутствующие заболевания.