В Тюменском районе ревнивый мужчина воткнул вилку в голову сопернику Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено в отношении 41-летнего жителя поселка Боровский. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

На днях в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним обратился 40-летний мужчина с повреждениями руки и головы. Оказалось, что вместе с подозреваемым мужчина распивал спиртные напитки. Во время застолья друг потерпевшего приревновал его к своей возлюбленной. Психанув, он схватил вилку и ранил ею соперника в голову и плечо.

Подозреваемый сейчас дома, ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.