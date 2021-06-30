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Общество30 июня 2021 12:48

Из-за лесного пожара на трассе Тюмень – Омск ограничили движение транспорта

На объездной уже возникли пробки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Из-за лесного пожара на трассе Тюмень - Омск ограничили движение транспорта

Из-за лесного пожара на трассе Тюмень - Омск ограничили движение транспорта

Фото: Татьяна Коркина

Из-за задымления под Тюменью на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск сегодня, 30 июня, ограничили движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, на участке работает наряд ДПС.

Водителей информируют о введенных ограничениях, а транспорт отправляют по автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский, по которой организован объездной путь. В связи с этим (внимание!) на дорогах уже возникли пробки.