Из-за лесного пожара на трассе Тюмень - Омск ограничили движение транспорта Фото: Татьяна Коркина

Из-за задымления под Тюменью на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск сегодня, 30 июня, ограничили движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, на участке работает наряд ДПС.

Водителей информируют о введенных ограничениях, а транспорт отправляют по автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский, по которой организован объездной путь. В связи с этим (внимание!) на дорогах уже возникли пробки.