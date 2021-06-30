Тюменец, упавший с электросамоката, получил разрыв капсулы печени Фото: Татьяна Коркина

Внутрибрюшное кровотечение у 20-летнего парня выявили врачи Областной клинической больницы №2. Накануне ночью молодой человек решил покататься на электросамокате по Тюмени и неудачно упал. Сначала он почувствовал головокружение, но наутро ощутил боль в правой половине туловища и обратился в больницу. По словам врача-хирурга Дарьи Зыковой, клинических признаков повреждения внутренних органов у пациента не было. Давление в крови и уровень гемоглобина были в норме, он пребывал в ясном сознании.

- Единственное, жаловался на боль в правой части живота. Совместно с ответственным хирургом Эльшаном Аслановым определили показания к диагностической лапароскопии, - отметила Дарья Зыкова.

Позже хирурги, при помощи видеоэндоскопа, выявили разрыв капсулы правой доли печени, из-за которой скопилось 800 мл крови. К счастью, других травм у парня не было, поэтому его быстро вылечили, и сейчас молодой человек пребывает в добром здравии.