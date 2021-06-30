Малыша, выпавшего из окна квартиры дома на Маршала Захарова в Тюмени, выписали из больницы

Малыша, выпавшего из окна квартиры дома по Маршала Захарова в Тюмени, выписали из больницы Фото: Татьяна Коркина

Мальчика, который месяц назад выпал из окна квартиры дома на улице Маршала Захарова, выписали из больницы. Об этом сегодня, 30 июня, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, вызов на пульт диспетчера поступил 24 мая в 17.55, и через пять минут бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Медики оказали помощь малышу и госпитализировали его в ОКБ № 2, где у него диагностировали тяжелую сочетанную травму. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

Также прокуратура заинтересовалась падением шестилетнего мальчика из окна на девятом этаже, которое произошло 27 мая. Инцидент случился вечером в одной из многоэтажек на улице Николая Ростовцева.