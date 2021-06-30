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Происшествия30 июня 2021 11:05

В Тюменском районе мужик накинулся на жену с топором, угрожая убийством

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе мужик накинулся на жену с топором, угрожая убийством

В Тюменском районе мужик накинулся на жену с топором, угрожая убийством

Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту угрозы убийством возбуждено против 46-летнего местного жителя. С просьбой о помощи в полицию обратилась 36-летняя жительница поселка Новотарманский Тюменского района, которая заявила на мужа, угрожавшего её убить.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в день потасовки мужчина был пьян. На бытовой почве супруги поругались, тогда мужчина схватил топор и пригрозил её расчленить.

Теперь буйному мужу может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится дома, ему выбрана мера принуждения в виде обязательства о явке.