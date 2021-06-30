Тюменец выплатит 15 тысяч рублей штрафа за отсутствие маски в продуктовом магазине Фото: Татьяна Коркина

Пятнадцать тысяч рублей штрафа должен выплатить житель Тюмени, который признан виновным в невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

При введении режима повышенной готовности мужчина находился без маски в магазине «Продукты» (ул. Олимпийская, 16). Тем самым он нарушил требования п. 12.2 постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 г. № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

В марте его уже привлекали к административной ответственности за это же нарушение, он выплатил штраф в 1 тысячу рублей. Учитывая повторную безалаберность, штраф вырос в разы.