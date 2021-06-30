Партия «Новые люди» подготовит более ста политических команд в Тюменской области

Партия «Новые люди» подготовит масштабный курс обучения для волонтеров в Тюменской области

«Новые люди» запустили в Тюменской области программу обучения потенциальных лидеров политических команд. Участие в образовательной программе приняли волонтёры со всего региона. В подготовке эксперты партии использовали современный метод полного погружения в предвыборный процесс.

Партия рассчитывает создать в Думе фракцию. Для этой цели «Новые люди» готовят волонтеров во всех регионах, где есть отделения партии.

Обучение сторонников «Новых людей» прошло и в Тюменской области. На два дня партийные активисты полностью погрузились в предвыборный процесс. Участие в спецкурсе приняли более ста лидеров команд волонтеров из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Винзилей.

– Мне нравится такой формат подготовки волонтеров. Сторонники партии не только получают массу полезных знаний, но и проникаются нашими идеями, знакомятся друг с другом, находят единомышленников и учатся формулировать и воплощать свои идеи. В игровой форме они отрабатывают ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни, учатся общаться с жителями и взаимодействовать со СМИ, – рассказал секретарь регионального отделения партии в Тюменской области Владислав Осатюк.

Участники выездного сбора получили массу полезной информации. Они оттачивали лидерские навыки, тренировались выступать перед публикой, создавать социальные проекты и даже находить решение городских и региональных проблем. Также волонтеры освоили практические инструменты взаимодействия с жителями в условиях пандемии.

– «Новые люди» переворачивают мнение людей о политике. Наши технологии – честные и прозрачные. Они нацелены на жителей, заинтересованных в переменах к лучшему, – подчеркнул Владислав Осатюк.