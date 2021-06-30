В Тюменском районе пьяный парень избил кулаками сожительницу Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту нанесения побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, возбудили против 32-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, он избил свою 18-летнюю сожительницу в деревне Дударева. Будучи пьяным и поругавшись с девушкой, он напал на неё с кулаками.

О происшествии в полицию сообщила сама девушка, а её приятель, когда его задержали, во всем сознался. Теперь ему может грозить штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы или арест на срок до 3 месяцев. Сейчас подозреваемый на свободе, ему нужно будет явиться в полицейский участок.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменец жестоко избил свою сожительницу за разговоры о будущем. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Также в Тюменской области мужчина избил сожительницу за просьбу уйти из дома, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.