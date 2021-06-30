260 тысяч зарплатных клиентов Сбера в Тюменской области могут воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты»

Фото: Сбербанк

Клиенты, получающие зарплату на карту Сбербанка, теперь могут быстро и просто получить деньги до зарплаты. Новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа. Чтобы им воспользоваться, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В настоящее время в Западно-Сибирском отделении Сбербанка обслуживаются свыше 260 тысяч зарплатных клиентов. Теперь к набору их привилегий добавился сервис, позволяющий оперативно получить до зарплаты от 1 000 до 30 000 рублей. Например, если клиент берёт 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей, все очень выгодно и прозрачно.

Сервис доступен для зарплатных клиентов – это заёмщики, с которыми у банка выстроены долговременные отношения, платёжеспособность подтверждена и предсказуема. Короткий срок и низкая стоимость нового продукта позволят заёмщикам лучше управлять своими финансовыми потоками и сформировать более низкую долговую нагрузку в долгосрочном периоде.

Воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» можно через приложение СберБанк Онлайн – в разделе «Мои привилегии», который находится в профиле клиента, или в разделе кредитования на главном экране.