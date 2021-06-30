Пенсионер из Ялуторовска, болевший простатитом, попал в больницу с десятисантиметровым камнем в мочевом пузыре Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Десятисантиметровый камень извлекли из мочевого пузыря 71-летнего жителя Ялуторовска, который экстренно поступил в хирургическое отделение областной больницы № 23. Как рассказал хирург-уролог Джасур Садиров, мужчину должны были оперировать в Тюмени, но его состояние резко ухудшилось. Камень занял весь просвет мочевого пузыря и полностью перекрыл отток мочи.

– Это опасное состояние, требующее незамедлительной реакции врачей, раньше такие операции в Ялуторовске не выполнялись, - заметил врач.

На развитие мочекаменной болезни может влиять масса факторов, включая такие, как наследственность, хронические воспалительные заболевания, некачественная вода, отсутствие витаминов и однообразная пища. Однако камни у пожилого ялуторовчанина образовались из-за простатита. В свою очередь, камень спровоцировал застой мочи и поражение почек.

Пациенту под общей анестезией провели цистолитотомию. Это такая открытая операция, во время которой хирург рассекает стенку мочевого пузыря, а затем вытаскивает оттуда камни (нередко по частям). После этого мочевой пузырь и раны зашивают.

На все про все у хирургов ушел час. По словам Садирова, пациент находится в реанимации, но отток мочи возобновился. Теперь ему предстоит послеоперационная реабилитация и консервативное лечение.

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