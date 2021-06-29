Большинство россиян довольны деятельность Госдумы

Фото: www.duma.gov.ru

Институт развития правового общества и Международный центр развития молодежных инициатив «Поколение Права» провели опрос о деятельности нижней палаты парламента. В нем участвовали пользователи соцсетей и представителей экспертного сообщества: политтехнологи, консультанты и политологи.

В итоге россияне назвали Госдуму третьим по влиятельности органом власти в стране, первые два - президент и правительство. Также 40% респондентов сочли деятельность Госдумы удовлетворительной, а 29% отметили улучшения, в сравнению с предыдущими созывами.

Позитивно на имидже Государственной Думы отразилась медийная активность: развитие социальных сетей и парламентского телевидения. По результатам исследования стало понятно, что самой узнаваемой информационной площадкой, входящей структуру российского парламента, является «Дума ТВ».

- Открытость Госдумы, повышение дисциплины среди депутатов, а также рост активности и влиятельности нижней палаты большинство граждан оценивают положительно. Это говорит о том, что в обществе сформировался четкий запрос на сильный Парламент, - отметила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Кстати, самыми полезными законами участники исследования назвали ужесточение наказания для пьяных водителей - эту поправку отметили 35% респондентов; обеспечение школьников горячим питанием - 33% граждан; повышение ежемесячной выплаты на новорожденных детей - данная норма пришлась по душе 31% россиян.

А самыми симпатичными и полезными депутатами жители признали Владимира Жириновского, Петра Толстого, Александра Карелина и Оксану Пушкину.

Также отметим, что 92% участников опроса заявили о необходимости ротации кадрового состава Госдумы и выразили желание увидеть в ее составе представителей молодежи.

- Тренд на обновление и на омоложение касается не только Парламента, - отметил правозащитник, адвокат и председатель международного центра «Поколение Права» Андрей Андреев.