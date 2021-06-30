Сбербанк раскрыл эскроу-счета по объекту «Талан» в Хабаровске

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Сбербанк провел первое раскрытие депонированных сумм со счетов-эскроу по объекту компании «Талан« в Хабаровске. Девелопер получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома «Поколения. 117 инвесторов уже получили свой доход 17,45 млн рублей. Средняя доходность инвесторов составила 11%. 47% средств инвесторы реинвестировали в «Талан».

Роман Гусев, заместитель генерального директора по финансам группы компаний «Талан»:

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