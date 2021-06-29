Александр Моор призвал ужесточить контроль за соблюдением «коронавирусных» ограничений Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Ужесточить контроль за соблюдением «коронавирусных» ограничений и ввести новые меры профилактики распространения ковида призвал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании оперативного штаба. По его словам, в регионе существенно осложнилась ситуация с коронавирусом, в т.ч. по числу заболевших, обращений в скорую, поликлиники и на единую горячую линию.

Как отметила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с прошлым месяцем составил 100%, а коэффициент распространения ковида на 28 июня 2021 составил 1,34.

- Заболеваемость растет во всех возрастных группах. Больше всего заболевших среди работающего населения, на втором месте – пенсионеры, - отметила Шарухо.

Если по заболевшим:

- 35% заразились в семье (за неделю выявлено 147 семейных очагов);

- 32% - на работе;

- 6,5% - на отдыхе (Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Кипр)

- 26,5% - во время посещения общественных мест и транспорта.

Причем за две недели отмечается рост заболевания «короной» среди работников транспортных и промышленных предприятий, сельского хозяйства и магазинов.

Чтобы стабилизировать ситуацию, на заседании оперштаба призвали усилить прививочную кампанию, контролировать соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемических мер.