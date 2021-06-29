Тюменские школьники научатся печатать любимого героя на 3D-принтере Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Центр робототехники и АСУ Тюменской области, который работает в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», приглашает тюменских школьников на бесплатные летние образовательные курсы. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, ребята могут заняться интересным и полезным делом на каникулах.

С 19 июля по 1 августа 2021 года пройдет курс «Соревновательная робототехника», который подойдет школярам от 12 лет. На платформе Arduino ребята создадут робота, который будет участвовать в соревнованиях, и соберут схему на макетной плате. А ещё их научат программировать микроконтроллеры и работать с компонентами и датчиками. Подробности можно уточнить по ссылке.

С 19 июля по 2 августа пройдет курс «Сборка 3D-принтера», и участвовать в нем могут ребята от 11 лет и старше. Под присмотром преподавателей они соберут, запустят и откалибруют 3D-принтер, научатся трехмерному моделированию и напечатают 3D-модель любимого героя. А ещё школьники узнают об аддитивных технологиях и об их применении. Подробности можно уточнить здесь.

Занятия пройдут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Выбрать курс и записаться можно по ссылке в социальной сети «ВКонтакте».