В Ялуторовске директор предприятия задолжал работнику более 170 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Ялуторовске завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего руководителя предприятия, который обвиняется в полной невыплате зарплаты более двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области.

По данным силовиков, с мая 2019 по апрель 2021 года обвиняемый не выплачивал в полном объеме зарплату своему сотруднику, хотя деньги на это у него имелись. Когда тот уволился, он не выплатил ему денежную компенсацию за неиспользованные отпуска. Таким образом директор задолжал сотруднику более 170 тысяч рублей.

Благодаря мерам, которые предприняли следователи, обвиняемый полностью погасил задолженность по зарплате работнику. Однако это не спасло его от уголовки: дело уже направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.