Тюменцы могут пожаловаться в Роспотребнадзор на залежавшиеся булки Фото: Татьяна Коркина

Горячая линия по качеству и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности работает в Управлении Роспотребнадзора до 2 июля 2021 года. От тюменцев ждут звонков по телефону 20-27-14 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 16.45. Перерыв: с 13 до 13.45.

Специалисты расскажут горожанам, как правильно выбирать для покупки хлеб, булки и кондитерские изделия, как и где они должны храниться, сколько составляет срок годности, какие нормативные документы нужны для продажи изделий и куда обратиться, если вы нашли некачественный товар в магазине.

Кроме того, вопросы можно задать на горячую линию в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области 8 (3452) 68-48-94 (режим работы: пн.–чт. – 8.00 – 17.00; пт. – 8.00 – 14.30; перерыв: 12.00 – 12.30).