Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 29 июня 2021 года увеличилось на 139 человек Фото: Татьяна Коркина

По состоянию на 29 июня 2021 года, число заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 139 человек, среди них 13 детей. Таким образом, общее число заболевших ковидом с начала пандемии составило 38 946 человек.

Также за сутки от «короны» выздоровели 128 человек (за весь период – 37 286 человек). Семь пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 15 735 человек – под медицинским наблюдением, 191 человек – на перевахтовке.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в лабораториях медицинских госорганизаций и в частных лабораториях провели более 2 миллионов тестов на коронавирус (если точнее – 2 141 369). А тюменцев, которые не сдали ПЦР-тесты по возвращении из-за границы, оштрафовали почти на 1,5 млн рублей.