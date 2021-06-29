«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса

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Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» запустила программу страхования экологических рисков для малого и микробизнеса «Зелёный зонтик». Она предусматривает компенсацию расходов на ликвидацию последствий разлива или утечки вредных веществ, расследование причин аварии и юридическую поддержку. Максимальный объём страховой защиты – 15 млн рублей.

Программа представляет собой онлайн-конструктор, в котором каждый клиент может установить необходимый объём страхового покрытия. Продукт ориентирован на предпринимателей, работающих с потенциально опасными веществами (АЗС, станции технического обслуживания автомобилей, химчистки, типографии и др.).

– Недавно «Сбербанк страхование» и «Страховой брокер Сбербанка» запустили программу комплексного страхования экологических рисков для крупного и крупнейшего бизнеса. Теперь запущен продукт и для малых предпринимателей, который полностью адаптирован под их потребности. На выбор клиенту предложено три варианта покрытия: на 5, 10 и 15 млн рублей, а стоимость полиса зависит от конкретных характеристик объекта и выбранной страховой суммы. Культура страхования экологических рисков в нашей стране только начинает зарождаться, но мы надеемся, что это станет практикой всех компаний, работающих с опасными продуктами, – рассказала Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

– Если происходит авария, например, разлив токсичных веществ, то нагрузка на малый бизнес будет даже выше, чем если бы это был огромный завод. Крупные предприятия всегда имеют определенные финансовые резервы, которые помогут им в трудной ситуации. Малые же предприятия таких резервов, как правило, не имеют. Чтобы сохранить финансовую стабильность и сосредоточиться на наиболее важных вопросах, стоит задуматься о страховании экологических рисков. Договор страхования можно заключить в любом отделении СберБанка или на его сайте. После оплаты клиент получит полис на электронную почту. При страховом событии подать документы на урегулирование убытков можно дистанционно через личный кабинет мобильного приложения СберБизнес Онлайн, – пояснил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка.

Договор страхования можно заключить в любом отделении СберБанка или на его сайте. После оплаты клиент получит полис на электронную почту. При страховом событии подать документы на урегулирование убытков можно дистанционно в личном кабинете мобильного приложения СберБизнес.

Программа комплексного страхования экологических рисков для крупного и крупнейшего бизнеса была запущена весной 2021 года. Предложение для крупных клиентов предусматривает компенсацию расходов за вред, причинённый жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и непосредственно окружающей среде. Помимо этого, в пакет может быть включена компенсация убытков от перерыва в коммерческой или производственной деятельности. Объём страховой защиты – до 300 млн рублей. Крупнейшим индустриальным клиентам предлагаются индивидуальные программы с максимально широким набором рисков. Объём защиты соответствует масштабам бизнеса каждого конкретного клиента и может достигать нескольких сотен миллионов долларов.