В Тюменской области за сутки произошло 3 лесных пожара и 1 ландшафтный Фото: Оперативный штаб Тюменской области

По данным на 29 июня 2021 года, за последние сутки в Тюменской области произошло три лесных пожара на общей площади 6,5 гектара и один лесной пожар на общей площади 0,1 гектара (его уже потушили). На эту минуту количество действующих пожаров – 5, в том числе и локализованных.

Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области и департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, возгорания на земле не означают гибель деревьев.

Напомним, что 2 июня 2021 года в регионе продлили особый противопожарный режим, а 18 июня его продлили ещё раз, вплоть до 10 июля. Всему виной неблагоприятные климатические условия (сухая, жаркая, ветреная погода). Людям запрещено посещать леса, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с работой. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.