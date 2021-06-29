Заседание Экспортного Совета при Губернаторе Тюменской области: прямая онлайн-трансляция Фото: Татьяна Коркина

Второе в 2021 году заседание Экспортного совета, которое стартует сегодня, 29 июня, в 15 часов, посвятят внедрению в Тюменской области Регионального экспортного стандарта 2.0. в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Инструмент призван усовершенствовать систему поддержки экспорта, применить лучшие практики и создать в Тюменской области благоприятный экспортный климат.

В заседании примут участие губернатор региона Александр Моор, представители экспортно ориентированных предприятий, РЭЦ и региональной инфраструктуры поддержки экспорта. В процессе заседания участники обсудят актуальные вопросы экспорта, а предприниматели расскажут о трудностях, с которыми они сталкиваются на практике.

В завершении пленарной части объявят победителей регионального конкурса «Экспортер года».