В Тюмени обсуждают региональные меры соцподдержки семей с детьми: прямая онлайн-трансляция Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Круглый стол «Региональные меры социальной поддержки семей с детьми» проходит в эти минуты в рамках проекта «Говорим о важном» на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень». Участники круглого стола расскажут о том, какие федеральные и региональные меры социальной поддержки действуют в регионе, и разберут основные ошибки при подаче документов.

Отдельное внимание уделят алгоритму предоставления новых мер поддержки, озвученных главой государства в ежегодном послании.

В экспертной встрече принимают участие:

Елена Кашкарова – депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья»;

Татьяна Тишенская – начальник отдела социальных выплат департамента социального развития Тюменской области;

Динара Поштаренко – управляющий Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования;

Алефтина Чалкова – управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Новые меры поддержки касаются сразу нескольких категорий граждан.

Прямой эфир проходит в популярном городском паблике «Тюмень», на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях и у нас на сайте.