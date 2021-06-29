Главному токсикологу депздрава Ирине Чайковской присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени» Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Звание «Почетный гражданин города Тюмени» присвоили заведующей токсикологическим отделением ОКБ № 1, главному токсикологу департамента здравоохранения Тюменской области Ирине Чайковский. Несмотря на большую загруженность в клинике, Ирина Леонидовна сохраняет активную жизненную позицию, занимается спортом и посещает зрелищные мероприятия.

Общий стаж работы Ирины Чайковский в медицине – 38 лет, из которых 36 она работает в областной клинической больнице № 1. За свою профессиональную деятельность была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и неоднократно поощрялась почетными грамотами. С 2011 года Ирина Леонидовна входит в состав Европейской Ассоциации токсикологов.

О том, что она будет врачом, Ирина Леонидовна знала в детстве, и целенаправленно готовилась поступать в медицинский. Причем на решение связать жизнь с токсикологией повлиял учитель и наставник Владимир Александрович Васильев. С августа 2020 года Ирина Леонидовна трудится в моноинфекционном госпитале и помогает пациентам бороться с коронавирусом. Она сама переболела ковидом в декабре 2020 года, после выздоровления собирается привиться.

– Поставить прививку от Covid-19 просто необходимо. Достаточно много людей переносят коронавирус бессимптомно, и это сказывается на общей заболеваемости. Люди без внешних признаков заболевания считают себя здоровыми и свободно передвигаются повсюду, а значит, могут заразить ковидом кого-либо, – говорит Ирина Чайковская.

Напомним, за всю историю звание «Почетный гражданин города Тюмени» присвоено 52 людям. Впервые оно было присвоено в 1867 году Евгению Васильевичу Богдановичу.