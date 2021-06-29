В Тюмени мебельщик забрал деньги у заказчиц, которые ему доверяли Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется сразу в трех случаях мошенничества. По данным пресс-службы областной прокуратуры, материалы дела уже направили в Ленинский районный суд города для рассмотрения.

Из материалов уголовного дела следует, что к обвиняемому за изготовлением мебели с марта по ноябрь 2020 года обратились три жительницы Тюмени. Они уже заказывали у него мебель и доверяли ему. Но, когда девушки заключили новые договоры, мебельщик их обманул: мебель он не изготовил, а полученные 115 тысяч рублей похитил.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что мошенник «развел» тюменскую старушку на десятки тысяч рублей. Доверчивая женщина перевела деньги через банкомат. В мае стало известно, что тюменцы отнесли мошеннику 61 миллион рублей, пострадавших – 157 человек.