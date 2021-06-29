Более 222 тысяч жителей Тюменской области поставили два компонента вакцины от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

Более 222 тысяч (а именно 222 367) жителей Тюменской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Если считать тех, кто пока поставил только первый компонент, то число вакцинированных составило 311 180 человек. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба, который провел губернатор Александр Моор. По словам главы региона, пунктов для вакцинации должно быть достаточно.

– Если в поликлинике происходит наплыв из-за того, что люди приходят в живую очередь, нужно оперативно урегулировать такие моменты. У человека должна быть возможность поставить прививку при первом же желании, – отметил Александр Моор.

В период с 21 по 27 июня 2021 года в Тюменской области активно шла вакцинация от коронавируса. Тюменцы могли вколоть себе вакцину и в поликлиниках по месту жительства, и в мобильных прививочных пунктах в торговых центрах. Как отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова, в медицинском университете закончилась сессия и много студентов пришло на практику.

– Надеемся, что они активно примут участие в прививочной кампании, – отметила Наталья Логинова.

Она выразила уверенность, что темпы вакцинации в регионе вырастут, в том числе благодаря помощи работодателей.

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