В Тюменской области ФАПы, школы и учреждения культуры активно подключают к интернету Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Социально значимые объекты, включая ФАПы, пожарные части, участковые пункты полиции, школы, сельские администрации и учреждения культуры Тюменской области подключают к интернету в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». За качественное подключение объектов к интернету и соответствие федеральным стандартам отвечает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как сообщили в региональном департаменте информатизации, представитель Минцифры в начале июня 2021 года провел контрольные испытания 25 объектов по выполнению условий госконтракта на оказание услуг по подключению к сети. В их числе: 13 ФАПов, 8 школ, 4 администрации сельских поселений в трех муниципальных районах – Тюменском, Нижнетавдинском, Ялуторовском, в 17 населенных пунктах. Во время испытаний специалисты проверили соответствие типов подключений к интернету и скорости. Итог: все социально значимые объекты соответствуют техзаданию госконтракта.

До конца года доступ к интернету получат ещё 430 объектов в 230 населенных пунктах. 396 объектов – в основном объеме, 34 – в дополнительном.

– В основном объеме подключат 166 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), 87 учреждений культуры, 47 школ, одну организацию среднего профессионального образования, 64 участковых пункта полиции, 28 администраций сельских поселений, 2 пожарные части и 1 объект Росгвардии. В дополнительном объеме подключат 27 ФАПов и 7 сельских администраций, – рассказали в департаменте.

При плановом показателе в 40% в регионе к интернету подключили 63% социально значимых объектов. За весь срок реализации программы интернет появится более чем в тысяче социально значимых объектах.