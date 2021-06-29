Отремонтированы два участка дорог на трассах «Ялуторовск – Ярково» и «Нижняя Тавда – Картымский» Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Две дороги регионального значения – в Ярковском районе и в Нижнетавдинском районе – на 100% отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По данным пресс-службы Главного управления строительства Тюменской области, на двух участках дорожники обновили покрытие, укрепили обочины и установили дорожные знаки.

Участки этих дорог – первые сданные объекты дорожного сезона 2021 года. Сейчас специалисты ремонтируют региональные дороги Богандинский – Червишево – Чаплык, Тюмень – Криводанова, «Подъезд к д. Муллаши», и Шадринск – Ялуторовск в Исетском районе. В общей сложности в 2021 году в рамках нацпроекта отремонтируют 123 участка дорог общей протяженностью 149,1 километра. По итогам года нормативное состояние сети Тюменской агломерации планируется увеличить до 82%, региональной сети – до 62,59%.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени в 2020 году отремонтировали почти полмиллиона квадратных метров дорог или 47,8 километра. При их приемке ведется контроль за выполнением подрядчиком технологии работ.