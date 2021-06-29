Стартовал конкурс для предпринимателей «Лучшие товары и услуги Тюменской области» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Конкурс «Лучшие товары и услуги Тюменской области» стартовал! Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, заявки на участие принимают до 9 июля 2021 года в Тюменский ЦСМ по адресу: 625027, г. Тюмень, ул. Минская, 88, каб. 302.

Конкурс проводится по номинациям:

- «Продовольственные товары»;

- «Региональный франчайзинг»;

- «Непродовольственные товары для населения»;

- «Продукция производственно-технического назначения»;

- «Изделия народных и художественных промыслов»;

- «Услуги для населения»;

- «Услуги производственно-технического назначения».

Участниками конкурса могут быть предприятия и организации различных организационно-правовых форм и объемов производства. Комиссия по качеству на региональном этапе отберет предприятия, достойные для выдвижения на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России». Все материалы направят в Дирекцию Программы.

Об условиях участия в конкурсе можно почитать на сайтах: www.csm72.ru, www.100best.ru, www.admtyumen.ru. Подробности можно уточнить по телефонам: 8 (3452) 20-21-43, е-mail: 100best-to@mail.ru или в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области по телефону 8 (3452) 426-241, 426-263, е-mail: ulto72@yandex.ru.