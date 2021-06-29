В Тюменской области волонтеры-соседи помогают пенсионерам сделать уборку и купить продукты Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Адресную поддержку тюменцам старше 55 лет, находящимся в непростых жизненных обстоятельствах, оказывает оперативный штаб соседской взаимопомощи в рамках проекта «Добро рядом 2.0». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект реализует благотворительный фонд «Старшее поколение» с использованием гранта президента РФ. «Добро рядом 2.0» соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

В мае 2021 года волонтеры-соседи организовали 100 специальных рейдов добрых дел и социальных субботников. Помощники ходили в аптеку, покупали продукты, проводили генеральную уборку и готовили огород к посадке. По словам 84-летней Тамары Георгиевны, пожилым людям очень приятно внимание со стороны молодежи.

- Привели дом в порядок, вымыли окна, пересадили цветы. Мне, как человеку преклонного возраста, всегда нужна помощь по хозяйству, и эти замечательные ребята всегда приходят на выручку! – отметила пенсионерка.

А ещё в Тюменской области в рамках проекта работает единственное «Добровольческое ателье 55+». Пенсионеры шьют текстильные принадлежности, комплекты постельного белья, защитные маски. После тщательной обработки и упаковки в форме ценной посылки все это отправляется к адресатам с соблюдением антиковидных мер.