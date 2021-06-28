Тюменские аграрии приступили к заготовке сенажа, силоса и сена Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Аграрии Тюменской области приступили к заготовке кормов для сельскохозяйственных животных. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, им предстоит заготовить почти 123 тысячи тонн сена, более 665 тысяч тонн сенажа и около 300 тысяч тонн силоса. Всю эту работу аграрии проведут после посевных работ, которые закончились в начале июня.

Сенаж заготавливают в 28-и хозяйствах в 14-ти районах Тюменской области – уже заготовлено более 30 тысяч тонн. Для тех, кто не знает, сенаж – это «провяленная» до влажности 50-55% трава, которая максимально сохраняет обменную энергию, сахар, каротин, протеин. Одновременно он является достаточно сухим, чтобы обеспечивать кормление высокопродуктивных животных.

Основной корм сельскохозяйственных животных – сено – начали заготавливать в шести районах Тюменской области. Эта «еда» представляет собой скошенную и высушенную до влажности 15-17% траву и является источником каротина, богатым витамином Е. В Упоровском районе, например, заготовили 16% сена от потребностей.

А ещё хозяйства скосили более 9 тысяч гектаров сеянных многолетних трав и 0,5 тысяч гектаров естественных трав.