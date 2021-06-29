В Тюмени из-за капремонта перекроют улицу Рижскую Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 9 по 12 июля прекратится движение автомобилей по дороге от ул. Рижской, 73 до пересечения с ул. Пермякова (по направлению от ул. Пермякова к ул. Парфенова) и на проезде между домами № 73 на ул. Рижская и № 22 на ул. Пермякова. Об этом рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Это связано с капитальным ремонтом участка трубопровода распределительной тепловой сети. Объезжать нужно по ул. Рижской (от Парфенова к Пермякова), ул. Республики и по межквартальным проездам.

Перекрытие Рижской в Тюмени. Схема

Водителей просят принять информацию к сведению и заранее выбирать маршрут, не забывая про правила дорожного движения.