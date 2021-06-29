Тюменка чуть не задушила собутыльника во время бурной пьянки Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимой 26-летней девушки, которая подозревается в угрозе убийством, сообщает пресс-служба городской полиции. По данным ведомства, на знакомую пожаловался её 32-летний друг, с которым мадам распивала спиртные напитки.

Оказалось, что во время застолья двое собутыльников поругались, и дама начала душить потерпевшего и угрожать ему убийством. После того, как парень позвонил в полицию, девушку задержали. Сейчас она отпущена под обязательство о явке, однако ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в тюменском селе мужчина угрожал убийством знакомому во время застолья. Похожая ситуация произошла и в Упоровском районе. В полицию обратилась 30-летняя жительница села Коркино, которая сообщила, что сожитель угрожает ей убийством.