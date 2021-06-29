В Уватском районе лихач из Югры во второй раз попался полиции в пьяном угаре Фото: Татьяна Коркина

В Уватском районе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который подозревается в нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, жителя Югры, который ехал за рулем своего «Инфинити», задержали на 372 км федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.

Во время проверки документов полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, отстранили его от управления автомобилем и предложили «дыхнуть в трубочку». Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Позже, когда полицейские устанавливали его личность, стало ясно, что в сентябре 2020 года его привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Теперь ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о пьяном водителе, который заставил гнаться за собой четыре наряда гаишников. Мужчина игнорировал требования полицейских.