В Тюмени 29 июня 2021 погаснет один светофор в центре города Фото: Татьяна Коркина

Один светофор, расположенный на перекрестке улиц Молодежной и Депутатской в Тюмени, погаснет сегодня, 29 июня, с 9 утра до 20 часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования. Чтобы вам было проще понять, где потухнет светофор, публикуем карту:

Светофор на карте Тюмени. Фото: скриншот Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что из-за капремонта около Пермякова, 2а прекратят ездить машины и автобусы. Объезжать улицу советуют по улицам Энергетиков и Пермякова.